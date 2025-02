Lanazione.it - Un anno di dolore. Targa in ricordo delle cinque vittime: "Verità per Luigi"

di Pietro MecarozziCoclite, Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri e Taoufik Haidar. Sono i nomi incisi nelladi marmo che a undalla strage di via Mariti è stata affissa ai margini del cantiere sotto sequestro.famiglie dilaniate dal. Che adesso chiedono, anzi, pretendono giustizia. lldei lavoratori morti è stato salutato con un lungo applauso. La presentazione dellaha aperto la commemorazione, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, di molti primi cittadini dei comuni dell’area fiorentina, del procuratore generale Ettore Squillace Greco, dell’imam Izzedin Elzir, e del presidente Anmil Firenze Alessandro Lari. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche la moglie di Coclite, Simona Mattolini, che – di fronte al "no" del ministro della Giustizia Carlo Nordio circa l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro – dice: "Spero che non gli capiti mai niente del genere.