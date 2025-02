Screenworld.it - Ultramega: la fine del mondo è un meraviglioso tokusatsu

Leggi su Screenworld.it

Un umanoide gigantesco prende a cazzotti un Kaiju. Ecco cosa compare sulla copertina dei volumi di, serie a base di mostri e titanici combattenti, che saldaPress presenta al pubblico italiano. E con buona pace del caro, vecchio detto ‘non si giudica un libro dalla copertina’,è straordinariamente onesto tra quello che la copertina strilla dagli scaffali e quello che troveremo all’interno dei volumi.Sin dalle prime tavole, si percepisce un’intensa carica adrenalinica, con mostri che combattono in città distrutte e un design dei kaiju ispirato al body horror. Segno che Harren vuole rompere le convenzioni e dare libero sfogo alle sue passioni.Dalalladelin azione – © SKyboundrientra all’interno della produzione contemporanea in cui diverse influenze si intrecciano per creare un nuovo linguaggio narrativo.