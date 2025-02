Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la reazione della squadra dopo il KO con la Juve, l’attacco diventa un caso, Lautaro a rischio squalifica?

Juventus furioso a fine partita. Espressioni blasfeme, c'è il caso – VIDEO
La furia di Lautaro e il caso: espressioni blasfeme riprese dalle telecamere?

Mercato Inter, nuovo pericolo per i nerazzurri: un altro club di Serie A irrompe su Pio Esposito!
Nuovo pericolo per il mercato dell'Inter: aumentano le pretendenti per Pio Esposito.