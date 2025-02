Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale La portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova Ha dichiarato che le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella all’Università di Marsiglia non saranno stati senza conseguenze lo riporta l’agenzia ufficiale russa Ria novosti il gruppo di hacker filorussi non è ma lanciato in mattinata una nuova serie di attacchi contro i siti web di soggetti italiani a Firenze ai settori trasporti aeroporto di Linate ma senza autorità trasporti porti di Taranto Trieste tra gli altri e finanziari Intesa Sanpaolo citando proprio alle dichiarazioni di Mattarella definito tutto troppo boh che l’Ungheria attacca il vertice dei leader europei convocato oggi a Parigi il presidente francese Macron per concordare una linea comune relazione negoziati di pace tra Ucraina e Russia i leader che sostengono la guerra e sono contraria Trump si riuniscono per bloccare gli sforzi di facile Ucraina praticato il mini Castelli ungherese anche il ministro degli Esteri Russo lavrov critica leader europei alla conferenza di Monaco e i discorsi sono stati estremamente aggressivi intanto arrivo del negoziato tra Stati Uniti e Russia muove i primi passi e potrebbe arrivare molto presto un incontro tra Trump è Putin afferma il presidente statunitense La Svezia non escluse l’invio di peacekeeper in Ucraina ancora esteri l’ambasciatore non salda chi vice segretario generale aggiunto della Lega araba fermato del vertice arabo prevista al Cairo Il 27 febbraio potrebbe essere l’inviato di alcuni giorni per motivi logistici già che ha spiegato che l’obiettivo principale del vertice quello di organizzare un evento arabo di Massimo Livello per formulare una posizione forte solidaria sulla causa palestinese in particolare riguardo alla questione dello sfollamento aggiunge il sito senza fornire altri dettagli torniamo in Italia in chiusura in Europa In questo momento ci sono tante destre quella italiana e credo che tu ti dovrei trovato riesci a mantenere una posizione di equilibrio è piena adesione ai valori democratici lo dice Marina Berlusconi in un’intervista al foglio sottolineando che la vera sovranità e saper rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini sovranità nella solitudine Oggi viviamo Aggiunge una fase storica molto difficile ruolo di Giorgia Meloni decisamente complesso sono convinta che me li di stima e rispetto per quello che sta facendo poi sottolinea pensa la difesa la politica estera comune al debito comune al mercato unico dei capitali tutti i casi in cui l’unione fa la forza era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa