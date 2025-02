Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio Andiamo i campi Flegrei la terra continua a tremare nuova scossa di magnitudo 3.9 le scuole rimangono chiuse cadono calcinacci al Vomero scosse forti abbiamo paura fanno sapere i residenti nascosta è stata registrata poco dopo la mezzanotte scuole chiuse dicevamo a Pozzuoli ad Acerra se neonato 9 mesi dal piccolo di famiglia alle del padre aveva ucciso un altro cane raccontano i vicini per certi cani l’obbligo del patentino si ritorna a parlare e poi ancora paura per Shakira la sta in ospedale cancher cancellato il concerto lì ma l’icona della musica latina ha lanciato da Rio de Janeiro il suo primo tour mondiale 7 anni eruzione dell’Etna chiusa parte dello spazio aereo fino alle 6:30 di oggi colate spettacolari e problemi al traffico e 82 voli dirottati a Palermo resta chiuso il settore sud est del vulcano l’ora legale arriva un po’ prima il cambio tra il 29 e il 30 marzo Renata la discussione in sede Europea continueremo ad adottare quella solare in autunno e la legale in primavera lo sport i risultati della 25a giornata Juventus meno Inter finisce 1-0 decide la rete di consegna Ciao Parma0 1 Udinese Empoli Fiorentino cromo 02 Monza Lecce 0 a 0 È tutto per il momento Gli auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa