Ultime Notizie Roma del 17-02-2025 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale Buona domenica Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il segretario di stato americano Marco Rubio arrivato in Israele per il suo primo tour in Medio Oriente Dove si terrà la proposta di Trump di prendere il controllo della striscia di Gaza diventata da 15 mesi di guerra e stanno a politico avviare i negoziati sul Ucraina di questo dovrebbe parlare durante la sua seconda tappa in Arabia Saudita la notizia non trova conferme ufficiali mentre l’eliseo che ha proposto vertice europeo l’Ucraina perisic precisa che nulla è fissato per il momento Rubio parla al telefono col tuo mologo Russo lavrov Verdi affermando la possibilità di un prossimo incontro Trump Putin e il figlio del presidente americano per la pace in Ucraina a Gaza delle ti conferma abbiamo iniziato a lavorare con il team del presidente Trump e possiamo già vedere che è successo è raggiungibile l’Europa tra consultata me il tavolo di cell inviato americano che ieri a Gaza liberati altri ortaggi mentre Trump chiede il rilascio di tutti e Holly le vincitore del Festival di Sanremogiovane cantautore G 23 anni si impone con il brano balorda nostalgia scritta è composto insieme a Pierfrancesco Pasini e giri al secondo posto Lucio corti con volevo essere un duro terzo Bruno Rita i soldi a Sanremo con L’albero delle Noci quarto Fedez con battito Quinto Simone Cristicchi con quando sarai piccola fuori dalla top five tutta al maschile Giorgia sesta è Mauro Settimo risultati che travolgono i pronostici vengono accolti dai fischi all’Ariston e proteste sui social premio alla carriera ad Antonello Venditti un immigrato Adriano di 23 accoltellato 5 passanti havilliard nel sud dell’Austria e ne ho ucciso uno quasi nell’estrazione una bimba di appena 2 anni la sua mamma di 37 sono morti in ospedale a Monaco erano hai 39 feriti intenzionalmente investiti giovedì mattina da un’auto guidata a tutta velocità contro la folla da un immigrato africano che dopo essere stato bloccato dalla polizia ha fermato di aver agito spinto da Motivi religiosi la vittima dell’attacco a Villach è un ragazzo di 14 anni mentre il suo presunto assassino un cittadino siriano di 23 anni con permesso di soggiorno che è stato arrestato è caccia all’Uomo Milano dopo una sparatoria in un panificio pasticceria di Piazzale Gambara che lasciato a terra morto e un ferito gravissimo entrambi di nazionalità Ucraina i due erano entrati nel locale per ordinare qualcosa da mangiare Non appena il titolo risultato di andata in cucina una terza persona entrata e ha sparato i killer Sì poi allontanati orari cercato una delle due vittime 49 anni morta prima dell’arrivo in ospedale l’altro di 26 e gravissimi notte a Catania i genitori di Un alunna aggrediscono due maestre è una delle due finisce in ospedale Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida attacca l’Europa sulla proposta della commissione europea di imporre partenza sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche come il vino Digli a quelle presenti sui pacchetti di sigarette per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute sociale al consumo di alcol Alessandria d’Egitto un evento di promozione della candidatura UNESCO della cucina italiana la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità il ministro afferma è semplicemente una follia questo tempo di criminalizzazione del vino che non ha alcun tipo di senso un’aggressione ideologica contro un prodotto che accompagna le alimentazioni del pianeta da secoli Ma Francesco ancora ricoverato al Policlinico Gemelli dove i medici gli hanno ordinato Riposo assoluto non si affaccerà oggi a piazza San Pietro per l’angelo nel comparire in un video ma inviato i più belli un test diffuso in sua assenza intanto lavora anche dal suo letto di ospedale Annullata la visita di domani a Cinecittà che si sarebbe dovuta svolgere nel contesto del Giubileo degli Artisti al momento Resta invariata tra le varie decisioni ieri ha nominato so Raffaella Petrini a capo del governatorato prima donna a ricoprire il ruolo assumeranno incarico dal primo marzo e noi momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa