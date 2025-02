Tpi.it - Ulisse, il piacere della scoperta – La Sicilia di Montalbano: tutto quello che c’è da sapere

, il– Ladi: anticipazioni, ospiti e streamingQuesta sera, lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda, il– Ladi, lo speciale del programma di Alberto Angela che – in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri – dedica una puntata all’isola del commissario più famosotv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni e ospitiStasera faremo un viaggio in un angoloche, grazie alla figura creata dal grande scrittore e impersonata da Luca Zingaretti, è diventato la meta desiderata di tanti turisti. Si andrà alladei luoghi in cui sono state ambientate le avventure del commissario: Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna.