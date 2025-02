Bubinoblog - ULISSE CELEBRA MONTALBANO: ZINGARETTI NON POTRÀ ANCORA DIRE “NO” IN CASO DI BOOM

“La Sicilia di” è il titolo dello speciale di “, il piacere della scoperta” che Rai Cultura propone lunedì 17 febbraio alle 21.30 su Rai1.Alberto Angela, in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, dedica una puntata all’isola del commissario. Un viaggio in un angolo della Sicilia che, grazie alla figura creata dal grande scrittore e impersonata da Luca, è diventato la meta desiderata di tanti turisti.Si andrà alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure del commissario: Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna. E poi Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari.Ma non sarà soltanto un viaggio alla scoperta di paesaggi incantati della Sicilia: ogni località, infatti, costituirà la tappa di un progressivo avvicinamento a