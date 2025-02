Calciomercato.it - UFFICIALE un altro esonero: solo 3 vittorie in 17 partite

Il club ha dato il benservito al tecnico subentrato lo scorso ottobre. La squadra occupa il penultimo posto in classificaun, dopo quello di Fabio Pecchia. Il Parma ha optato per il licenziamento del tecnico formiano all’indomani della sconfitta casalinga, anche un po’ sfortuna contro la Roma.unin 17(LaPresse) – Calciomercato.itI ducali cercano di dare la svolta a una stagione che rischia di diventare drammatica, sportivamente parlando, dopo la partenza sprint. Ora la squadra occupa il terz’ultimo posto con 21 punti, ciò significa che sarebbe retrocesso se il campionato fosse finito ieri, oppure due weekend fa.Da unall’, scendendo in Serie B. Poco fa il Frosinone, penultimo in campionato con 23 punti, ha infatti comunicato il licenziamento di Leandro Greco.