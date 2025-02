Ue, Germania scettica su sospensione Patto stabilità su spese difesa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 feb. (askanews) – Lasi mostra aperta a deroghe alle regole Ue sui limiti di spesa, relativamente alla, ma esprime “scetticismo” sull’ipotesi di far ricorso alla clausola generale dideldie di crescita, che non sarebbe adatta ad essere utilizzata in questo ambito. Lo ha spiegato il ministro delle finanze, Joerg Kukies, arrivando all’eurogruppo. “Stiamo valutando tutte le opzioni sul tavolo. Siamo scettici sul fatto che la clausola generale di(deldie di crescita) sia sufficientemente operabile, perché richiede ‘una grave evoluzione negativa dell’economia’, che al momento non vediamo – ha spiegato -. Leinsono qualcosa di molto diverso rispetto a una svolta economica negativa. Per questo non pensiamo che funzionerebbe.