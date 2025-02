Lapresse.it - Ucraina, Usa e Russia a Riad: “Si prepareranno possibili negoziati”

Usa epronti a vedersi domani a, in Arabia Saudita, per preparare iper porre fine alla guerra in, mentre i leader Ue si riuniscono in un vertice di emergenza a Parigi, convocato per oggi dal presidente francese Macron. “Oggi, su istruzioni del presidente Putin, il ministro degli Esteri Lavrov e l’assistente presidenziale Yuri Ushakov volano a. Si prevede che martedì terranno un incontro acon le loro controparti Usa, che sarà dedicato principalmente al ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane”, ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo l’agenzia di stampa russa Tass. Usa eanche per preparare incontro Trump-PutinPeskov ha dichiarato che i colloqui riguarderanno il ripristino dei legami fra Usa e, l’e la preparazione die di un incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump.