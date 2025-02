Secoloditalia.it - Ucraina, tre ore di vertice Ue a Parigi: “L’Europa deve muoversi con gli Usa per la pace, Kiev va coinvolta”

Tre ore per poi riaggiornarsi. Il convocato dal presidente francese Emmanuel Macron per decidere come procedere sull' si è concluso in modo interlocutorio, ma ha fissato almeno un paletto sull'invio di truppe europee a far da scudo: nulla si muoverà sul terreno fino a quando le garanzie non saranno massime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato il palazzo per ultima, senza rilasciare dichiarazioni, dopo i premier Keir Starmer (Regno Unito), Donald Tusk (Polonia), Pedro Sanchez (Spagna), Dick Schoof (Olanda) e Mette Frederiksen (Danimarca), i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha lasciato la riunione in anticipo.