Ucraina, tre ore di vertice Ue a Parigi: "Kiev va coinvolta". Meloni: "Non c'è alternativa all'asse con gli Usa"

Tre ore per poi riaggiornarsi. Ilconvocato dal presidente francese Emmanuel Macron per decidere come procedere sull’si è concluso in modo interlocutorio, ma ha fissato almeno un paletto sull’invio di truppe europee a far da scudo: nulla si muoverà sul terreno fino a quando le garanzie non saranno massime. La presidente del Consiglio Giorgiaha lasciato il palazzo per ultima, senza rilasciare dichiarazioni, dopo i premier Keir Starmer (Regno Unito), Donald Tusk (Polonia), Pedro Sanchez (Spagna), Dick Schoof (Olanda) e Mette Frederiksen (Danimarca), i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte., ildie la posizione della UeIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha lasciato la riunione in anticipo.