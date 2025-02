Panorama.it - Ucraina: oggi vertice dei Paesi europei a Parigi

La Conferenza di Monaco sulla sicurezza è stata una vera e propria doccia fredda per l'intera Unione europea. Il discorso del vicepresidente americano J.D. Vance sembra aver risvegliato dal torpore i leader del Vecchio Continente. Ora il rischio è vedersi tagliati fuori dalle trattative di pace che seguiranno al conflitto in. Nella giornata di domani, infatti, è previsto l'incontro tra Marco Rubio e Sergei Lavrov, ministri degli Esteri di Stati Uniti e Russia. Si riuniranno a Riad, in Arabia Saudita. Complice anche la lunga chiamata tra Putin e Trump dei giorni precedenti. Il tycoon ormai è sicuro: sia Mosca che Kiev "vogliono che la guerra finisca e presto". E la vecchia Europa? Dopo aver contribuito con svariati miliardi alla resistenza, adesso corre il pericolo di essere messa da parte.