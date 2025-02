Quifinanza.it - Ucraina, Macron convoca a Parigi l’Europa esclusa dai piani di Trump: ma dietro c’è altro

Come avevamo ampiamente anticipato,e Unione europea sono le parti scontente degli imminenti negoziati tra Stati Uniti e Russia. Subiranno le decisioni, senza poter avere reale voce in capitolo. Una circostanza inevitabile e normalissima, visto che i Paesi europei sono province dell’impero americano.La conferenza di Monaco sulla Sicurezza ha però fatto scalpore e risvegliato dal torpore quegli europei che si illudevano di avere una qualche autonomia strategica. Incluso, che ha subitoto un summit aper chiamare a raccolta i leader Ue preoccupati per l’approccio unilaterale dell’amministrazionenel porre fine al conflitto russo-ucraino. Malazione si nascondono le reali ambizioni della Francia, più che un moto d’orgoglio comunitario.e i leader Ue reagiscono alla politica diAlla Conferenza di Monaco, Donaldha lasciato di stucco gli alleati europei della Nato e dell’annunciando di aver telefonato a Vladimir Putin senza consultarli.