Quotidiano.net - Ucraina, l’ambasciatore Sequi: “Garanzie della pace come sfida cruciale”

Roma, 17 febbraio 2025 – “Il messaggio di Trump è che se l’Europa si vuole sedere al tavolo, se lo deve meritare”. È la lettura di Ettore, ex ambasciatore d’Italia in Cina e segretario generale del Ministero degli Affari esteri del Governo Draghi. Ukrainian servicemen of the 3rd Tank Brigade of the Ukrainian Ground Forces ride atop a T-72 tank at an undisclosed location in Kharkiv region on February 10, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) Ambasciatore, gli Usa hanno tagliato fuori l’Europa dai negoziati con l’. È in corso una ridefinizione dei rapporti? “Il celebre libro di Fukuyama sulla Finestoria diceva sostanzialmente che con il crollo dell’U, la democraziona liberale si affermava, in sintesi,ultimo stadio dell’voluzione politica.