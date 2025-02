Lettera43.it - Ucraina, il Regno Unito è disponibile a inviare truppe di pace per garantire la sicurezza

I Paesi europei si preparano a far fronte comune sull’mentre Donald Trump sta spingendo per fermare la guerra, avviando delle trattative con Vladimir Putin che non coinvolgono gli alleati. Gli Stati Uniti hanno infatti annunciato che nei prossimi giorni incontreranno i funzionari russi in Arabia Saudita senza i diplomatici dei Paesi Ue. In risposta, la Francia ha organizzato un vertice di emergenza sullaeuropea, che si terrà lunedì pomeriggio a Parigi, mentre il premier britannico Keir Starmer si è dettoindopo la conclusione di un accordo di cessate il fuoco, riconoscendo il rischio che Putin possa attaccare nuovamente.Starmer avverte che l’Europa è a un punto di svolta «esistenziale»Keir Starmer ha definito la crisi attuale un «momento che capita una volta per generazione» e un punto di svolta «esistenziale» per l’Europa.