Puntomagazine.it - Ucraina, Castellone (M5S): “Diplomazia al posto delle bombe è sempre un bene. Ma Europa grande assente.”

Leggi su Puntomagazine.it

(M5S): “Troppo tardi per la, ora l’è devastata e l’marginalizzata”“Quando lelasciano ilallauna buona notizia, soprattutto per i civili.” così la vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) sui suoi social in merito alle recenti notizie circa le trattative tra Trump e Putin per la fine della guerra in. “Resta però il rammarico di averlo fatto troppo tardi. Molti innon hanno voluto sentire la voce di chi, come noi, chiedeva da tempo una soluzione diplomatica. Adesso, oltre alle tante vite sprecate, cosa ci ritroviamo? Un’devastata, un’messa ai margini e Trump e Putin a decidere tutto secondo i loro desideri e interessi.”L'articolo(M5S): “alun