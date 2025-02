Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Cacciari: “Vance ha ragione, l’Europa politica è finita. Ridicolo svegliarsi ora con un leader azzoppatissimo come Macron”

“La soluzione per la tragediadipenderà al 99% dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, questo è assolutamente pacifico. D’altra parte, è abbastanza ridicola, se non tragica, questa tardiva sveglia europea, che parte da un. Si sa benissimo qual è la situazionefrancese, qual è l’autorevolezza di cui può godere il presidentein questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 5 Notizie, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimosul vertice di crisi organizzato a Parigi dal presidente francese Emmanuel, che oggi pomeriggio aduna i più importantieuropei al fine di discutere del destino dell’.“non ha fatto nulla per prevenire la guerra – spiega– e la cosa era del tutto possibile, perché la guerra civile inè nata almeno 10 anni fa.