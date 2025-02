Ilfattoquotidiano.it - Ucciso in Sudafrica Muhsin Hendricks: era il primo imam dichiaratamente gay. Il video dell’agguato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, considerato ilgay al mondo, è statovicino alla città meridionale di Gqeberha, in. L’, che gestiva una moschea come rifugio sicuro per gay e altri musulmani emarginati, era in auto con un’altra persona quando un veicolo si è fermato davanti a loro bloccando la strada, ha ricostruito la polizia. “Due sospetti sconosciuti con il volto coperto sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a sparare diversi colpi di pistola contro il veicolo – si legge – In seguito sono fuggiti dalla scena e l’autista si è accorto che, che era seduto sul retro del veicolo, era stato colpito e”.Una portavoce della polizia ha confermato all’Afp l’autenticità di undiffuso sui social media che mostrava un omicidio mirato a Bethelsdorp, vicino a Gqeberha, un tempo conosciuta come Port Elizabeth.