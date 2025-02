Lanazione.it - Ucciso dal monossido di carbonio. La moglie in gravi condizioni. Erano sul camper davanti a Careggi

Il dolore, quando piomba di schianto sulla vita, porta spesso in dote un carico di perfidia in più. Non si spiega altrimenti la tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze, a due passi dall’ospedale di. Qui, all’interno del suodalle esalazioni del killer silezioso per antonomasia, il, ha perso la vita Franco Mariotti, 61 anni originario di Roccalbegna nel Grossetano. Si trovava lì assieme alla– intossicata e poi ricoverata in stato confusionale ma per fortuna ancora viva – non per una vacanza in città bensì per dare forza e sostegno alla figlia ricoverata all’ospedale fiorentino dopo un intervento chirurgico di alcuni giorni fa. E’ stata proprio la donna a insospettirsi, insieme ai familiari, e a dare l’allarme ieri pomeriggio quando non ha visto arrivare i genitori che, come di consueto,soliti andare a farle visita nell’ora del passo.