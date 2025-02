Oasport.it - UAE Tour 2025, tappa di oggi (17 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan si gioca le carte nella prima volata

Leggi su Oasport.it

Si apre, con lafrazione da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace, di 138 chilometri, l’UAE. Giornata iniziale (la corsa a tappe si chiuderà domenica) che prevede alcune insidie: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e favoriti.UAE138 chilometri non banali: dovrebbe essere, ma non è detto che sia a ranghi compatti.un lungo tratto nel deserto, che potrebbe creare sconvolgimenti in gruppo, poi qualche saliscendi ed alla fine un arrivo che tira all’insù, nulla di scontato.CALENDARIO UAELunedì 17Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)Partenza ore 10.20Arrivo ore 13.30 circaUAE: COME VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: Eurosport 2 dalle 11.