Tuttosport – "Nove anni che vengo qui a Torino e…"

2025-02-17 00:42:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di:La sconfitta contro la Juventus nel derby d’Italia non ha permesso all’Inter di concretizzare il sorpasso in classifica sul Napoli. I nerazzurri perdono un altro scontro diretto e ripetono gli errori visti anche contro il Milan o la Fiorentina, soprattutto sottoporta. Inzaghi nel post partita ha analizzato la prestazione prima ai microfoni di Dazn e poi in conferenza stampa.Inzaghi dopo Juve-Inter“C’è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Dovevamo essere più bravi nel finalizzare e fare gol, ma a livello fisico stavamo bene. Il secondo tempo non è stato approcciato come il primo. Non dobbiamo fare proclami e lavorare di più per raggiungere quello che vogliamo. Dobbiamo parlare poco e lavorare, ma non ho nulla da recriminare alla squadra” – ha spiegato Inzaghi nel post partita.