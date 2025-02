Ilrestodelcarlino.it - Tutto facile per la Bdl Correggio Montecchio Precalcino asfaltato

BDL2 BDL MINIMOTOR: Salines, Holban, Menendez, Righi, Tudela; Caroli, Pedroni, Casali, Cinquini, Tolomelli. All. Granell.: Zanfi, Giuliani, Zanini, Pozzo, Calvo; Crovadore, Carraro, A. Dalla Valle, M. Dalla Valle, Pozzato. All. Ginestar. Arbitro: Righetti di Sarzana. Reti: pt 4’32’’ Tudela (t.d.), 17’44’’ Casari, 20’23’’ Menendez, 24’22’’ M. Dalla Valle; st 1’06 A. Dalla Valle, 1’ 47’’ e 3’49’’ Tudela, 14’58’’ Menendez, 20’’48’’ Pedroni.per la Bdl Minimotor che nel campionato di hockey su pista di Serie A2, torna perentoriamente alla vittoria interna, sconfiggendo 7 a 2 i vicentini delinserisce dall’inizio il giovane Holban (17 anni), poi fa ruotare un po’ tutti. Sbaglia anche due tiri diretti con Casari e Tudela, ma il primo di Tudela è quello che dà il la al successo: la Bdl va sul 3 a 0, poi 3 a 1 in chiusura di tempo.