Ilprimatonazionale.it - Tutti liberi ma il Pedro si lamenta: l’impunità non basta mai

Roma, 17 feb – Dopo l’aggressione sono: è l’insolito approccio tenuto nei confronti dei 22 antifascisti che sabato scorso hanno attaccato un banchetto di CasaPound nel centro di Padova. “Insolito” perchè nonostante le testimonianze e le identificazioni e nonostante uno dei militanti di Cp sia ancora ricoverato in Ospedale, sono stati emessi solo 12 fogli di via per degli studenti fuori sede.IlsiNonostante questo “miracolo” legale in un comunicato il centro socialeè riuscito a far sentire le sue lamentele, raccolte dal Gazzettino di Padova che senza paura di sembrare fuori luogo ha scritto: «Sono studenti fuori sede, come potranno nutrire legami?». Infatti nello sfogo del centro sociale possiamo trovare le solite tarantelle dell’antifascismo in imbarazzo che grazie ad un giornale riescono a saltare agli occhi della cronaca invece di scivolare nel silenzio che meritano.