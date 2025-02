Tutti a Parigi da Macron l'"anti-Trump"

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.45 Presenti ai leader Ue e Nato per il vertice organizzato dall'Eliseo sull'Ucraina. I leader europei si confrontano sul conflitto e sulle garanzie di sicurezza che il presidente Zelensky chiede per negoziare.La mossa didopo il profilarsi di una partita a due Russia-Usa.Prima di cominciare il verticeha sentito al telefono per 20 minuti il presidente degli Usa,Presenti i capi di governo di Germania Gb, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi,Danimarca,i presidenti di Consiglio e Commissione Ue e il segretario Nato.