Tutta l'Italia, ma non le donne. Elodie: "Ingiusto eliminare Giorgia"

Sanremo, 17 febbraio 2025 –, con leche restano sempre un passo indietro. “Sono rimasta malissimo per– ha sbottato ierinel corso della “classica“ Domenica In sanremese in onda su Raiuno –. Il fatto che non sia arrivata tra i cinque finalisti è stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera, per il brano che aveva portato in gara. E mi fa incazzare che lei non fosse lì. È. Dov’era il sostegno? Il sostegno di tutti: del televoto, delle radio, dei giornalisti? Sembra che ledebbano sempre fare le capriole, non voglio fare la vittima ma sono dati oggettivi. Noisiamo sempre in minoranza perché, anche facendo più di loro, non siamo mai abbastanza, rispetto agli uomini”. Italian singeron stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 15 February 2025.