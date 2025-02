Bergamonews.it - “Turismo slow ai Campelli, mitigazione ambientale nel collegamento con Lizzola”: la sfida del futuro scalvino

Val di Scalve. L’importanza di essere una voce fuori dal coro. Un’espressione che troppe volte assume un carattere dispregiativo, come a voler deridere qualcuno che si distingue dalla massa. Eppure è estremamente rara la capacità di isolarsi razionalmente dalla maggioranza, sviluppando un pensiero alternativo senza schieramenti netti.Che poi in realtà Maurizio Vegini non è proprio una voce fuori dal coro nella questione del comprensorio unito Colere-. Paesaggista, direttore artistico di Christmas Design e fondatore dell’associazione culturale Arketipos (quella de “I Maestri del Paesaggio”, ndr), Vegini ha un legame profondo con la Val di Scalve. Per un decennio si è occupato della valorizzazione delnel territorio e attualmente è uno dei promotori del gruppo di lavoro per il rilancio dell’area deia Schilpario.