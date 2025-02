Oasport.it - Turchia-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Riprende il viaggio dell’attraverso l’ultima finestra delleagli. Un biglietto, quello per la rassegna continentale, già staccato: con la, però, si gioca per la testa del raggruppamento, utile anche per le questioni di futuro sorteggio.La squadra di Gianmarco Pozzecco va a Istanbul per cercare di chiudere anche questo discorso contro una formazione che non è più ai fasti del passato, ma che regala sempre qualche motivo di grattacapi in qualche modo. All’andata, a Pesaro, fu netto il successo della squadra azzurra, ma allo stato attuale delle cose non è la difesa del +7 di allora che conta. Semmai, a pesare è il fatto che c’è lo stesso record: 3-1.L’incontro trasi giocherà giovedì alle ore 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in direttasu SkyGo, Now e DAZN.