Tumore non diagnosticato, tragedia a Napoli: giustizia per Carmine Puccinelli.

Gli avvocati annunciano il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomoLo Studio Associato Maior, rappresentato dagli avvocati Filippo Castaldo, Michele Francesco Sorrentino e Pierlorenzo Catalano, insieme al medico legale Dott. Marcello Lorello, continua la sua battaglia per ottenereper, il quindicenne napoletano deceduto a causa di unnonin tempo per gravi negligenze mediche. Secondo la consulenza tecnica depositata presso la Procura di Macerata, la neoplasia al ginocchio diera riconoscibile già a dicembre 2022. Tuttavia, i medici inizialmente sottovalutarono i sintomi, diagnosticando erroneamente una contusione o una cisti, ritardando così cure salvavita.Questa mattina, il Dipartimento Penale dello Studio Associato Maior si è presentato al Tribunale di Macerata per difendere la memoria dinel procedimento a carico dei dei medici indagati per omicidio colposo in ambito sanitario e falso ideologico e materiale in atto pubblico.