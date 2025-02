Unlimitednews.it - Tumore della prostata, in Italia 40 mila nuovi casi ogni anno

Leggi su Unlimitednews.it

NO (ITALPRESS) – Ilè uno dei tumori più comuni negli uomini, con circa 40.000in. Uno dei principali fattori di rischio è l’età. Le possibilità di ammalarsi sono scarse prima dei 40 anni, ma aumentano notevolmente dopo i 50 anni e ancora di più dopo. Circa due tumori su tre sono diagnosticati in persone con più di 65 anni. Il trattamento deldipende dallo stadio del, dall’età del paziente e dalla sua salute generale. Le opzioni terapeutiche più comuni includono la chirurgia, la radioterapia, la terapia ormonale e la chemioterapia. La chirurgia è una delle modalità di trattamento più efficaci, soprattutto quanto ilè localizzato. Sono questi alcuni dei temi trattati da Aldo Bocciardi, direttore del reparto di urologia dell’ospedale Niguarda Cà Granda dino, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.