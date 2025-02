Secoloditalia.it - Trump: «Putin vuole fermarsi. Potremmo incontrarci molto presto»

Potrebbe arrivare «» un incontro tra Donalde Vladimir. A lasciarlo intendere è stato lo stesso presidente Usa durante un incontro con la stampa in Florida che si è tenuto nelle scorse ore. «Stiamo procedendo. Stiamo cercando di arrivare a una pace con la Russia, l’Ucraina, e ci stiamo lavorando», ha detto, dicendosi convinto che«voglia fermare i combattimenti».: «»«Abbiamo parlato a lungo e intensamente», ha aggiunto, sottolineando che l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff «è stato con lui per circa tre ore e penso chevoglia fermare i combattimenti». Una convinzione cheha ribadito più volte nelle sue risposte, spiegando di non credere che il presidente russo voglia conquistare tutta l’Ucraina.