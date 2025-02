Trump non regalerà l’Ucraina a Putin

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 17 febbraio 2025 – Donaldnon è un uomo che accetta di giocare in difesa. La telefonata con Vladimirha scatenato il panico a Kiev e nelle cancellerie europee, ma il messaggio che il presidente americano sta inviando è molto più complesso di quanto sembri.non ha intenzione di regalarealla Russia, perché per lui questa guerra non è solo una questione diplomatica o geopolitica. È una battaglia per il primato personale. La vittoria deve essere sua, non di.Il leader del Cremlino spera di poter negoziare conda una posizione di forza, ma la realtà è un’altra: il presidente americano non permetterà mai che la storia lo ricordi come colui che ha concesso all’avversario di dettare le condizioni. Per, questa guerra è stata un disastro, un inutile bagno di sangue che non ha portato a nessuna vittoria netta.