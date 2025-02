Linkiesta.it - Trump, l’Ucraina e noi europei

Questo è uno di quei momenti in cui mi viene in mente una vignetta di Altan, nella quale il solito operaio interlocutore di Cipputi si rivolge a lui dicendo «Poteva anche andare peggio» e lui, serafico, risponde «No». L’ora non è buia, è pesta. Stiamo perdendo l’America e con essa quell’architettura di sicurezza che ha garantito ottant’anni di pace e stabilità fra le due sponde dell’Atlantico e in definitiva nel mondo intero. Dopo avere cercato per settimane di tentare di trovare un bicchiere mezzo pieno nella nuova Amministrazione(Marco Rubio?, Mike Waltz?), ho definitivamente rinunciato: il piano inclinato porta al disastro. In Europa. Di nuovo.Il fantasma di Monaco è nuovamente fra noi: ottantacinque anni fa permettendo a Hitler di invadere prima la Repubblica Ceca, con la scusa della tutela della popolazione germanofona sudeta, e poi mezza Europa; oggi, sempre a Monaco, con la presa d’atto cheè abbandonata dalla principale potenza della Nato e che deve rinunciare al suo destino europeo ed euro-atlantico, perdere definitivamente i territori occupati, regalare ale terre rare e il litio per ripagare gli aiuti bellici americani già avvenuti in questi anni.