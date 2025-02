Quotidiano.net - Trump, il prezzo delle uova e l'effetto boomerang

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 – Da quanto Donaldè tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti d’America, gli occhi del mondo sono tutti alle possibili mosse in campo economico che il Tycoon potrà adottare. Si teme, con alcuni segnali concreti già evidenti, chericominci con le sue politiche protezioniste già adottate nel corso della sua prima legislatura, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di perdite per i mercati globali. In questo scenario di instabilità e attesa c’è un bene che, più di tutti, rappresenta un problema reale per il Presidente Usa, ovvero le. Si tratta di un alimento considerato base dagli americani, motivo questo che rende il suouna sorta di termometro della situazione economica. Secondo diversi sociologi ed economisti, sarebbe stato proprio ilelevatonegli States ad aver affossato le possibilità dei democratici di confermarsi alla Casa Bianca dopo il mandato di Joe Biden.