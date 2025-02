Ilgiorno.it - Truffa i clienti e si intasca 430mila euro, chiesti 6 anni per l’ex direttore delle Poste di Cesano Maderno

(Monza Brianza), 17 Febbraio 2025 - La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 6di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per l'exdi un ufficio postale diPietro Chiarelli, 44enne residente a Bovisio Masciago, imputato di peculato,aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento per avere sottrattoai risparmiatori, soprattutto anziani pensionati, fuggendo poi a Capo Verde. I carabinieri lo avevano arrestato lo scorso luglio non appena ha rimesso piede in Italia, dopo un mese e mezzo all'estero. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe sottratto 177miladal distributore automatico di banconote, 83mila da una cassaforte destinata al pagamentopensioni e 170milada quattro libretti postali.