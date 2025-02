Lanazione.it - Trovati morti nella villetta, la tragica fine di Alberto e Tilde. “Una grossa ferita per la comunità”

Montignoso (Massa Carrara), 17 febbraio 2025 – Unasconvolta. È quella di Montignoso che non riesce a comprendere come sia possibile una tragedia del genere. Una coppia conosciutissima, due persone – che come ha sottolineato anche il sindaco Gianni Lorenzetti – “hanno rappresentato un pezzo importante delladi Montignoso”. È la tarda mattina di lunedì 17 febbraio quandoMaghelli, 85 anni, e la moglieBuffoni, 80 anni, vengonoloroa Capanne, frazione di Montignoso. L’ipotesi più probabile su cui stanno indagando i carabinieri è quella dell’omicidio-suicidio. Dai riscontri la coppia sarebbe morta per due colpi sparati da una pistola. Il primo colpo sparato in direzione della donna, all’altezza della testa. Subito dopo l’uomo avrebbe puntato l’arma contro sé stesso per farla finita.