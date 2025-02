Milleunadonna.it - Trovata morta l'attrice di 24 anni: era stata multata per la guida in stato di ebbrezza

Leggi su Milleunadonna.it

L'sudcoreana Kim Sae-ron, nota per i suoi ruoli da baby star in 'A Brand New Life' (2009) e 'The Man From Nowhere' (2010), il film sudcoreano di maggior incasso del 2010, ènella sua casa. La polizia ha riferito all'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che la 24enne èrinvenuta priva di vita nella sua.