Inter-news.it - Trevisani ricorda: «Inter, un limite ma in corsa per tutto! A Napoli sarà finale»

Leggi su Inter-news.it

All’indomani di Juventus-arriva la dettagliata analisi della partita da parte di Riccardo. Il giornalista, poi, sposta il focus sul big match di inizio marzo in casa del.BILANCIO STAGIONALE – Riccardo, ospite nello studio di SportMediaset, commenta quanto visto nel corso di Juventus-: «Quello che ha detto Nico Gonzalez è vero. Questa è una vittoria che vale sei punti. Tre perché li togli a un tuo avversario storico, anche se quest’anno si lotta per obiettivi evidentemente diversi. E altri tre perché la Juventus con questa vittoria prende un’iniezione di fiducia clamorosa. Cominciano ad essere tante le partite importanti in cui ha fatto qualcosa di buono e se analizzi la stagione oggi, con gli occhi della vittoria contro l’, in caso di passaggio contro il PSV Eindhoven, veramente assume un valore diverso.