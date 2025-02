Sport.periodicodaily.com - Trento fa l’impresa, batte Milano e conquista la prima Coppa Italia della sua storia

scrive per lavolta il suo nome nell’albo d’oroBasket. Il roster di coach Galbiati ha piegato nella finale di Torino L’Olimpiaper 79-63 sollevando l’ambito trofeo nazionale. Decisivi Ford ed Ellisis, autori rispettivamente di 23 e 14 punti.FINALEBASKET 2025:79-63La Dolomiti Energia festeggia il primo trofeo nazionalesuando in finale i campioni d’. L’ avvio è subito favorevole alla squadra di Galbiati che piazza un parziale di 9-0 grazie a Ford ed Ellis.riduce il divario arrivando allapausa breve a -1(15-14). La squadra di Messina però fatica tanto che le percentuali non si alzano, mentre i trentini tengono bene andando all’intervallo lungo avanti di 7(38-31).Nella ripresa I meneghini sono più aggressivi, ma gli avversari non si scompongono e puniscono ancora con le triple di Zaunaskas e i canestri di Lamb.