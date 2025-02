Quifinanza.it - Trenitalia e Ita Airways, biglietto unico tra Italia e Spagna: treno e aereo

Leggi su Quifinanza.it

Dall’alla, per poi spostarsi insoltanto con un. Itae Iryo, società iberica dell’Alta velocità partecipata al 51% da, hanno sottoscritto un accordo per consentire ai passeggeri di arrivare in città come Cordoba, Valencia, Siviglia e Malaga, con un’unica prenotazione.Grazie al viaggio integrato “” i turisti potranno raggiungere più facilmente 10 destinazioni che oggi non rientrano tra le tratte della compagnia italo-tedesca, mentre i passeggeri di Iryo potranno andare in Alta velocità in oltre 20 aeroportini, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.IlintegratoLa novità permetterà, in pratica, di arrivare dall’all’aeroporto di Madrid-Barajas o di Barcellona con Itae raggiungere le stazioni ferroviarie con la navetta o ildedicato.