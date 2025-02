Bergamonews.it - Tre morti in due giorni sulle strade bergamasche, martedì l’addio a Gianluigi Cattaneo e Leonardo Longaretti

Leggi su Bergamonews.it

La sorella Antonella, due anni più giovane, si è svegliata in ospedale a Brescia. Ha braccia e gambe fratturate, ma è fuori pericolo. È sopravvissuta al terribile incidente che venerdì scorso è costato la vita al fratello, 33 anni, sulla tangenziale a Stezzano a qualche centinaio di metri dal centro commerciale ‘Le Due Torri’.Un morto, tre feriti, sette auto coinvolte il funesto bilancio. E poi detriti, ruote e macchie d’olio sull’asfalto; un motore volato oltre il guardrail, recuperato in un campo dai vigili del fuoco. “Mai visto nulla del genere”, si è lasciato sfuggire un soccorritore.Secondo i testimoni, a causare la carambola sarebbe stato un sorpasso azzardato da parte della Mazda guidata da, ridotta a un cumulo informe di lamiere. Sorpasso azzardato in un tratto di strada dove vige la doppia linea continua.