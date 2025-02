Trattative Russia-Ucraina Marco Rubio in Arabia Anche Zelensky fa tappa a Riad | No ad accordi presi senza di noi

Leggi su Open.online

I dialoghi di pace trae Stati Uniti non sono visti di buon occhio da Kiev. Il timore di essere scavalcati, come l’Unione europea, e di non riuscire a far valere la propria voce è ben viva: «Non possiamo riconoscere nulla o alcun accordo su di noidi noi», ha detto ildente ucraino Volodymy. «E non riconosceremo tali». Il riferimento è ovviamente ai colloqui di domani, martedì 18 febbraio, tra il primo incontro tra il segretario di Stato americanoe il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Mercoledì 19 sarà invece la volta dello stesso, che come annunciato dal suo ufficio volerà a. Insomma, tutto è pronto perché lein vista di una pace che ponga fine al conflitto ormai triennale diventino un affare concreto. «Una telefonata non fa la pace, non risolve una guerra complessa come questa», aveva detto domenicadurante un’intervista all’emittente americana Cbs.