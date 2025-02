Lapresse.it - Trasporti, viaggio a bordo di un tir a Roma: “Pronti a bloccare il Paese se serve”

“Nel momento in cui dovesse fermarsi gli autotrasportatori in un giorno e mezzo tutti i magazzini d’Italia sarebbero vuoti“. Lo racconta a LaPresse Antimo Caturro, autotrasportatore dell’associazione ‘Trasportounito’, mentre era in, con il suo tir, dal Ministero deia Porta Pia verso il palazzetto dell’Eur, per raggiungere il concentramento dei circa 40 mezzi che oggi hanno invaso le strade della capitale per manifestare il disagio della categoria. “Se siamoil? è un atto estremo, ma se dovessimo andare in quella direzione possiamo essereanche a questo”, afferma Caturro, rivendicando le dimensioni della protesta in corso. “Le richieste? Una norma chiara e semplice, affinché tutti i costi di esercizio dell’autotrasporto siano recuperati”. “Noi non chiediamo soldi al ministero, chiediamo una legge che ci consenta di far rispettare il nostro lavoro”.