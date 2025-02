Romadailynews.it - Trasporti: Cotral, lunedi’ 24 febbraio sciopero Usb di 24 ore

Il prossimo24l’Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato –Roma ha aderito a unonazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo comunica in una notaSpa. Le corse – prosegue la nota – saranno garantite dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59. Tutte le informazioni sulle modalita’ disaranno disponibili sul sito, sull’account Twitter e al numero verde del Contact center di.Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: Contro la politica economica del Governo Meloni esplicitata nella manovra economica per il 2025; Contro il crescente coinvolgimento dell’Italia nei teatri di guerra tanto ad est quanto nel sostegno al genocida governo israeliano; Per forti aumenti salariali oltre il recupero dell’inflazione reale; Per una vera politica di difesa e rilancio della Sanita’ Pubblica.