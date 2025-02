Abruzzo24ore.tv - Tragico incidente a San Giovanni Teatino: Martina Vichayte perde la vita a soli 26 anni

Chieti - Una giovane donna di 26, originaria di Kiev, ha perso lain unstradale a San, suscitando profonda commozione nella comunità locale. Una tragedia ha scosso la comunità di San, in provincia di Chieti, dove, una giovane di 26originaria di Kiev, ha perso lain unstradale. La giovane donna, residente in Italia da oltre dieci, lavorava come receptionist in un hotel della zona. La sera precedente alevento,aveva trascorso la serata con gli amici presso la discoteca Amnesia di Pescara. Dopo la serata, stava rientrando a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat 500, finendo in un canale di scolo situato in via Aterno, nella località Dragonara di San