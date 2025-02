Thesocialpost.it - Tragedia sulla statale Padova-Abano Terme: muore il ventenne Mirel Mustea

Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incidente stradale ha scosso la provincia dinella mattinata di domenica, quando una Mercedes con a bordo sei giovani è uscita di strada lungo la direttrice che collega la città ad. Il drammatico sinistro è costato la vita adi origine romena, da poco residente a San Giorgio in Bosco.Una manovra fataleL’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. Alla guida della vettura c’era un ragazzo moldavo di 24 anni, che trasportava altri cinque amici. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale e dalla polizia stradale, l’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finita fuori carreggiata, precipitando in un fossato adiacente alla strada.Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro, ma restano aperte diverse ipotesi sulle cause della perdita di controllo: un colpo di sonno, una distrazione fatale o un possibile stato di alterazione del conducente.