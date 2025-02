Lanazione.it - Tragedia nel camper a Firenze, l’allarme dato dai familiari. ‘Avevo dormito lì la sera prima’

, 17 febbraio 2025 – “Avevoin quella notte prima, in modo da stare vicino alla mia compagna. Il van era rimasto parcheggiato nell’area di sosta davanti all’ospedale. Non sapevo che i genitori di lei si erano fermati qui a dormire. Poi però non si sono presentati al passo, né la mattina né il pomeriggio. Così ci siamo allarmati”. Paolo ha gli occhi gonfi di lacrime, parla a fatica. Solo una manciata di giorni prima la compagna aveva accusato un malore improvviso che aveva scosso tutta la comunità di Roccalbegna, in provincia di Grosseto. L’intera famiglia – il compagno Paolo e i genitori di lei – si era precipitata a Careggi per starle vicino il più possibile. Tanto da parcheggiare ilnell’area di sosta davanti all’ospedale. E proprio dentro alil monossido di carbonio proveniente da una stufa ha ucciso silenziosamente Franco Mariotti, 61 anni di Roccalbegna.