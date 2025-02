Anteprima24.it - Tragedia lungo l’Appia, domani i funerali di Francesco Pio e il lutto cittadino a Paupisi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco e l’Amministrazione Comunale interpretando i sentimenti di profondo dolore dell’intera comunità diche piange la prematura scomparsa del caroPio Pannella nella giornata di martedì 18 febbraio 2025, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, dalle ore 14:00 a fine celebrazione sarà proclamato il.Si dispone pertanto:1) l’esposizione a mezz’asta delle bandiere come segno di;2) la sospensione di ogni attività lavorativa e scolastica a partire dalle ore 14:00 fino alla conclusione della cerimonia funebre;3) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, dalle ore 14:00 in concomitanza con lo svolgimento dei.L'articolodiPio e ilproviene da Anteprima24.