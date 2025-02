Anteprima24.it - Tragedia in Valle Vitulanese: donna trovata morta in casa

Tempo di lettura: < 1 minutoa Vitulano, dove unadi 70 anni è statapriva di vita nella sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato il nipote, che già da ieri cercava di contattarla telefonicamente senza ottenere risposta. Preoccupato, l’uomo ha allertato i carabinieri della stazione di Vitulano, che si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. I pompieri hanno dovuto forzare la porta per entrare nell’appartamento, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana.Le prime ipotesi parlano di un decesso per cause naturali, ma sarà l’ispezione cadaverica del medico legale a stabilire con certezza le circostanze della morte. La notizia ha scosso la comunità locale, lasciando sgomento chi conosceva la.L'articoloininproviene da Anteprima24.